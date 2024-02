Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: une procédure accélérée dans l'hépatite aux USA information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé lundi avoir obtenu une procédure d'examen accélérée ('fast track') de la part de la FDA, l'autorité sanitaire américaine, pour son traitement expérimental contre l'hépatite B chronique.



Le laboratoire britannique indique que la décision de la FDA s'appuie sur les données d'essais cliniques de phase IIb devant être confirmées par une étude de phase III actuellement en cours.



Le bépirovirsen a été conçu pour reconnaître et détruire les composants génétiques (c'est-à-dire l'ARN) du virus de l'hépatite B susceptibles conduire à une maladie chronique, en permettant au système immunitaire des patients de 'reprendre le contrôle'.



Il inhibe la réplication de l'ADN viral dans l'organisme et stimule le système immunitaire afin d'augmenter les chances d'une réponse durable et soutenue.



Le composé a été initialement découvert par Ionis Pharmaceuticals, avec lequel GSK a conclu un accord de licence en 2019.



D'après le groupe biopharmaceutique, l'hépatite B chronique touche quelque 300 millions de personnes dans le monde.





