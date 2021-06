Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : une présentation aux investisseurs qui rassure Cercle Finance • 23/06/2021 à 14:22









(CercleFinance.com) - Le titre GlaxoSmithKline évolue en nette hausse mercredi, le marché prenant note des prévisions fournies par le groupe à l'occasion d'une présentation faite aux investisseurs. Dans le communiqué, GSK fait le point sur sa stratégie, sur ses perspectives et sur ses projets de création de valeur pour les actionnaires en vue de la scission, mi-2022, de sa branche de santé grand public. Lors de la présentation, le groupe biopharmaceutique a expliqué qu'il entendait se concentrer sur les vaccins, ainsi que sur les médicaments de spécialités (VIH, oncologie, immunologie,..), une fois l'opération finalisée. Sur la période 2021-2026, ses ventes devraient progresser à une croissance moyenne annuelle pondérée d'au moins de 5%, tandis que son résultat opérationnel ajusté devrait lui croître de plus de 10%. GSK a par ailleurs indiqué qu'il se donnait l'objectif de parvenir à des ventes annuelles nettes d'au moins 33 milliards de livres (38,5 milliards d'euros) à horizon 2031. A 14h15, l'action du laboratoire montait de presque 3%, signant la plus forte hausse d'un indice FTSE alors en progression de 0,3%.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +1.03%