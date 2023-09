Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: une nouvelle indication examinée au Japon pour Nucala information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé vendredi que le Japon avait décidé d'accepter d'examiner le dossier d'enregistrement du Nucala dans le traitement de la rhino-sinusite chronique avec polypes.



Dans un communiqué, le laboratoire britannique souligne que la poylpose nasale et la rhino-sinusite chronique éosinophilique touchent entre 2% et 4% de la population générale, soit l'équivalent de deux millions de personnes au Japon, dont 200.000 sont éventuellement concernées par une chirurgie.



GSK explique que les polypes ont néanmoins tendance à refaire leur apparition, même après une opération, ce qui rend nécessaire la mise sur le marché de nouveaux traitements.



S'il devait être approuvé, Nucala - qui a déjà été autorisé dans le traitement de l'asthme - deviendrait ainsi le premier anticorps monoclonal ciblant la voie de l'interleukine 5 (IL-5) autorisé dans le cadre de cette pathologie.





