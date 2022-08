Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: une nouvelle administratrice entre au conseil information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 10:37









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mercredi avoir coopté Elizabeth McKee Anderson, une spécialiste du secteur des biotechnologies, au sein de son conseil d'administration en remplacement du Dr Laurie Glimcher, qui partira au mois d'octobre.



Liz McKee Anderson, qui a notamment été chargée des performances commerciales de Janssen (J&J) dans les maladies infectieuses, les vaccins et l'oncologie, rejoindra le conseil du groupe pharmaceutique britannique le 1er septembre.



Elle siège actuellement aux conseils d'administration de BioMarin Pharmaceuticals, Revolution Medicines, Insmed et Aro Biotherapeutics.



Au titre de son rôle d'administratrice chez GSK, Liz McKee Anderson percevra une rémunération annuelle de base de 95.000 livres par an (112.900 euros environ).



Son arrivée fait suite à l'annonce, le mois dernier, du départ du Dr Laurie Glimcher après cinq années de présence au sein du conseil, pour lequel elle officiait en tant qu'experte médicale et scientifique.



Le conseil d'administration de GSK est composé de 11 membres.





