GSK : un traitement du BIH approuvé au Japon

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline annonce ce mercredi avoir obtenu l'autorisation de vendre son traitement du VIH à deux comprimés à prise unique au Japon, le deuxième plus grand marché pharmaceutique au monde. ViiV Healthcare (GSK) a ainsi obtenu l'approbation du Dovato de la part du ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être. Cette approbation concerne le traitement de l'infection au VIH-1, et est à administrer par voie orale. Au Japon, les personnes vivant avec le VIH suivent pour la plupart un régime à trois médicaments, et ce depuis de nombreuses années.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +1.15%