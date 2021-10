Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : un schéma de soins du VIH bien accepté par les patients information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 12:35









(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, la société spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GSK, a présenté aujourd'hui des données intermédiaires positives dans le cadre de l'étude CARISEL (Cabotegravir and Rilpivirine Implementation Study in European Locations). Cette étude vise à évaluer le schéma thérapeutique consistant à injecter tous les deux mois du cabotegravir et de la rilpivirine aux patients atteints par le VIH et dont la charge virale est supprimée. Les deux injections sont alors administrées lors d'un même rendez-vous, en intramusculaire. Réalisée à partir d'études et d'entretiens, l'étude s'est révélée largement positive puisque 97% des personnes interrogées estimaient qu'il était acceptable de se rendre à l'hôpital tous les deux mois pour y recevoir les injections. ' Ces résultats ont été observés dans les cinq pays européens dans lesquels l'étude a été menée, suggérant que la mise en oeuvre de ce régime peut bien fonctionner dans divers systèmes et milieux de soins de santé', a commenté le Dr Laurence Slama de l'Hôpital de l'Hôtel Dieu (Paris) et chercheuse de l'étude. 'Il est encourageant de voir l'enthousiasme pour ce nouveau schéma thérapeutique pour le traitement du VIH parmi la communauté médicale ainsi que les personnes qui ont effectivement reçu un traitement, et nous sommes impatients de voir les résultats complets de l'étude ', a-t-elle conclu.

