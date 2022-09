GSK: un programme pour verdir la chaîne d'approvisionnement information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 15:09

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé le lancement, à compter d'aujourd'hui, d'un nouveau programme d'approvisionnement durable visant à aider les fournisseurs de l'entreprise à avoir un impact net nul sur le climat et un impact net positif sur la nature.



Le laboratoire indique que 40% de son empreinte carbone réside dans sa chaîne d'approvisionnement. De plus, 'les fournisseurs représentent une part substantielle de l'impact de l'entreprise sur l'eau, les déchets et la biodiversité à l'échelle mondiale', ajoute GSK.



Le programme d'approvisionnement durable de GSK exigera et aidera les fournisseurs à prendre des mesures en matière de carbone, d'électricité, de chaleur, de transport, d'eau, de déchets et d'approvisionnement durable en matériaux sans déforestation.



'En tant que société biopharmaceutique mondiale, nous devons travailler plus étroitement que jamais avec notre chaîne d'approvisionnement et au-delà afin d'impulser un changement positif dans les systèmes environnementaux et protéger la santé de la planète et de ses habitants', explique en substance Lisa Martin, directrice des achats chez GSK.