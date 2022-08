Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: un patient américain se retire dans l'affaire Zantac information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 10:24









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé vendredi qu'un patient américain avait renoncé à la plainte qu'il avait engagée contre le laboratoire dans le cadre du litige concernant le médicament anti-brûlures d'estomac Zantac.



Le géant biopharmaceutique indique que l'avocat de Joseph Bayer, dont le dossier devait être le premier à être examiné dans le cadre d'un procès, a informé hier le tribunal de son intention de déposer un avis de désistement volontaire.



Dans son communiqué, GSK assure ne pas avoir réglé à l'amiable le litige et n'avoir rien payé en contrepartie du désistement de ce plaignant.



Le groupe dit simplement se féliciter de ce développement, qu'il estime logique au vu de la nature de l'affaire.



'Le poids écrasant des preuves scientifiques appuie la conclusion selon laquelle il n'existe pas de risque accru de cancer associé à l'utilisation de la ranitidine', souligne-t-il.



Plusieurs laboratoires pharmaceutiques, dont GSK et Sanofi, font actuellement l'objet de plaintes de consommateurs qui soupçonnent le Zantac, un traitement contre l'acidité gastrique commercialisé jusqu'en 2019 aux Etats-Unis, de contenir un composé potentiellement cancérigène.



GSK assure qu'il continuera de se défendre 'vigoureusement' contre toutes les allégations allant en ce sens.



A ce jour, l'entreprise dit avoir connaissance de quelque 3000 plaintes le concernant pour réparation de dommages corporels.



A la Bourse de Londres, le titre GSK se repliait de 1,3% mercredi matin suite à ces informations.





Valeurs associées GSK LSE -1.40%