Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : un nouveau membre au conseil d'administration Cercle Finance • 20/03/2020 à 16:30









(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments britannique GlaxoSmithKline a nommé Charles Bancroft à son conseil d'administration en tant que directeur non exécutif. Charles Bancroft a récemment pris sa retraite de Bristol Myers Squibb, où il a occupé plusieurs postes importants dans le domaine commercial, stratégique et financier, notamment en supervisant l'acquisition récente de Celgene pour 74 milliards de dollars. Charles Bancroft a été membre du conseil d'administration de Colgate-Palmolive de 2017 à ce jour.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -0.44%