GSK : un groupe d'experts vote pour le traitement du myélome

(CercleFinance.com) - Un groupe d'experts sur le cancer a voté à l'unanimité pour soutenir l'approbation réglementaire des États-Unis pour un traitement qui aide les patients atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire, une maladie incurable avec des options de traitement limitées. Le traitement, appelé belantamab mafodotine et développé par le britannique GlaxoSmithKline, est un médicament d'anticorps expérimental comprenant un anticorps monoclonal humanisé anti-B maturation antigène monoclonal conjugué à l'agent cytotoxique auristatine F via une technologie de liaison de médicaments sous licence de Seattle Genetics. GSK a déclaré que le comité consultatif des médicaments oncologiques de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait voté à 12 contre 0 en faveur du bénéfice du traitement. La FDA examinera la recommandation du comité, mais n'est pas obligé de la suivre, a souligné le fabricant de médicaments.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +1.66%