Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : un broker révise son opinion, le titre gagne près de 1% Cercle Finance • 13/11/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le titre GlaxoSmithKline gagne près de 1% alors que Morgan Stanley a rehaussé ce vendredi sa note sur la valeur, passant de 'sous-pondération' à 'pondération égale'. GSK se négocie toutefois à des niveaux globalement en ligne avec l'univers moyen de la couverture pharmaceutique de l'UE, a déclaré Morgan Stanley, justifiant sa cote de 'pondération égale' sur les actions. La banque d'investissement a également réduit son objectif de prix pour les actions du fabricant de médicaments de 1 695 pence à 1 665 pence.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -0.66%