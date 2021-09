Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : trois nouvelles indications en vue pour Nucala information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 16:01









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a annoncé vendredi avoir reçu un avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments concernant trois nouvelles indications pour son anticorps monoclonal Nucala. L'avis favorable du CHMP concerne trois maladies liées aux éosinophiles, à savoir la granulomatose à éosinophiles avec polyangéite, le syndrome hyperéosinophile et la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux. Cette opinion positive constitue l'une des dernières étapes à franchir avant la décision d'approbation finale de la Commission européenne, synonyme d'autorisation de mise sur le marché. Le médicament a déjà été homologué en Europe pour le traitement d'entretien de l'asthme éosinophile sévère chez les patients adultes.

