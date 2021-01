Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : transfert des droits du vaccin antipaludique à BBIL Cercle Finance • 27/01/2021 à 16:14









(CercleFinance.com) - GSK annonce avoir signé un accord de transfert de produit avec Bharat Biotech (BBIL) concernant le vaccin antipaludique RTS,S/AS01E développé depuis 30 ans par GSK et depuis 2001 en partenariat avec PATH. BBIL va ainsi bénéficier de la licence sur la fabrication de la partie antigène et détiendra tous les droits relatifs au vaccin, GSK ne conservant que la production de l'adjuvant. A ce jour, le RTS,S/AS01E est le premier et seul vaccin antipaludique à avoir reçu un avis positif de l'Agence européenne des médicaments. Il a aussi été approuvé par le Ghana, le Kenya et le Malawi, ces trois pays le testant actuellement dans le cadre du MVIP, le Malaria Vaccine Implementation Programme. GSK s'est engagé à donner jusqu'à 10 millions de doses du vaccin dans le cadre des essais du MVIP et à fournir jusqu'à 15 millions de doses par an jusqu'en 2028 si le produit était ensuite recommandé pour une utilisation plus large par l'OMS. D'ici 2029, BBIL devrait être le seul fournisseur du vaccin, GSK fournissant uniquement l'adjuvant.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -0.67%