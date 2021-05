Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : traitement de prévention du VIH, la FDA sollicitée Cercle Finance • 04/05/2021 à 14:45









(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, société mondiale spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GlaxoSmithKline (GSK), annonce avoir ouvert une demande de nouveau médicament (NDA) auprès la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis portant sur le cabotégravir injectable à action prolongée, comme traitement de prévention du VIH (ou prophylaxie préexposition - PrEP). Cette demande est adressée dans le cadre d'un processus de soumission continue qui permet de soumettre des parties de la demande réglementaires à la FDA à mesures qu'elles sont achevées, sans avoir à attendre que chaque section soit complétée pour soumettre une demande entière, explique GSK en substance. 'L'annonce d'aujourd'hui marque une étape cruciale dans nos efforts pour créer une nouvelle option PrEP qui offre une alternative au besoin de prendre une pilule chaque jour. Nous pensons qu'il s'agit d'une étape majeure vers la fin de l'épidémie', a déclaré Deborah Waterhouse, p.d.-g. de ViiV Healthcare. 'Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous sommes sur le point de pouvoir fournir la première thérapie à action prolongée pour prévenir le VIH', ajoute Kimberly Smith, responsable R&D chez ViiV Healthcare.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -0.02%