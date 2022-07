Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: toujours porté par son vaccin anti-zona au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 10:20









(CercleFinance.com) - GSK a fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice par action et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, au cours duquel il a continué de profiter de la forte demande rencontrée par son vaccin contre le zona, Shingrix.



Le premier laboratoire britannique a annoncé ce matin que son bénéfice par action (BPA) ajusté était ressorti à 34,7 pence sur le trimestre écoulé, soit une hausse de 6% à données comparables.



Son chiffre d'affaires a lui atteint 6,9 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 13% hors effets de change, à la faveur de la croissance à deux chiffres enregistrée par Shingrix, dont les ventes ont établi de nouveaux records.



Après ces performances qu'il juge 'solides', le groupe, qui s'est récemment séparé de sa branche de médicaments grand public Haleon, a relevé ses objectifs annuels, tablant désormais sur une croissance de l'ordre de 1% de son BPA ajusté en 2022, sur la base d'un chiffre d'affaires attendu en hausse de 6% à 8%.



Les analystes d'UBS évoquaient néanmoins un relèvement d'ampleur limitée et le titre ne progressait que de 0,6% à la Bourse de Londres après ces annonces.





