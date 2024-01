Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: titre en hausse, un broker relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 17:33









(CercleFinance.com) - GSK gagne plus de 2% à Londres, aidé par une analyse de Jefferies qui a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation sur le titre de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé à 1900 contre 1550 pence jusqu'ici.



Dans une note sectorielle, le bureau d'études estime que le développement de nouveaux traitements injectables contre le VIH, le lancement de vaccins et la commercialisation de nouveaux produits devraient permettre un atterrissage en douceur de l'activité suite à l'arrivée à expiration des brevets dans le VIH, prévue à horizon 2028.



Au vu de ce profil de croissance sous-estimé, l'analyste évoque un cocktail risque/rendement 'attrayant' face à la perspective d'un règlement à l'amiable du dossier du Zantac et d'inquiétudes exagérées autour de l'exercice 2024.



Jefferies met en évidence un titre 'profondément décoté' faisant apparaître un potentiel haussier de 23%.





