GSK : teste un inhibiteur expérimental contre le VIH

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, société spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GSK, a présenté les données positives d'une étude de phase IIa portant sur son inhibiteur de maturation expérimental, le GSK'254, dans le cadre de la recherche contre le VIH. L'étude a établi une corrélation entre la dose administrée et la réponse antivirale. Les inhibiteurs de maturation utilisent un mécanisme d'action unique, différent des autres antirétroviraux actuellement disponibles, et ont donc le potentiel d'offrir de nouvelles options de traitement pour les personnes qui peuvent avoir éprouvé une résistance à d'autres classes de traitement anti-VIH, indique GSK. Selon Christoph Spinner, de l'Université technique de Munich, les résultats observés lors de cette étude 'montrent le potentiel de cet inhibiteur de maturation et justifient la poursuite de l'étude en tant que nouvelle option de traitement efficace pour les personnes vivant avec le VIH'.

