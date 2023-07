Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: tendance vaccinale en berne en 2021 et 2022 information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 12:23









(CercleFinance.com) - GSK annonce que se nouvelles données obtenues en collaboration avec l'Institut IQVIA pour la science des données humaines et la Coalition mondiale sur le vieillissement (GCOA), montrent qu'il manque l'administration de quelque 100 millions de doses de différents vaccins (à l'exclusion des vaccins Covid-19) par rapport à ce qui avait été prévu en 2021 et 2022.



Cette observation s'appuie sur la base des tendances mondiales d'adoption de la vaccination observées de 2013 à 2020.



Selon l'analyse, malgré le succès des programmes de vaccination des adultes contre le Covid-19 - avec 132 doses de vaccins contre le Covid-19 administrées pour 100 adultes en 2022 - seules 16,2 doses pour 100 adultes ont été administrées dans le monde pour certains autres vaccins pour adultes.



'Les données montrent que nous ne parvenons pas à protéger les adultes du monde entier contre les maladies évitables par la vaccination', résume Piyali Mukherjee, VP Global Vaccines Medical Affairs GSK.



Selui lui, l'amélioration de l'accès à la vaccination des adultes fait partie de la solution pour soutenir le vieillissement en bonne santé, créer une main-d'oeuvre solide, améliorer la capacité des soins de santé et accroître la résilience socioéconomique et des systèmes de santé.





Valeurs associées GSK LSE +1.73%