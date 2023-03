Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: succès d'un essai de phase 3 avec Jemperli information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 15:39









(CercleFinance.com) - GSK a fait état mardi de résultats de phase 3 positifs pour son immunothérapie Jemperli dans le traitement du cancer de l'endomètre.



Selon des données préliminaires, le médicament associé à une chimiothérapie a permis de réduire de 72% le risque de progression de la maladie ou de décès chez les patientes ayant un statut dMMR/MSI par rapport à une chimiothérapie seule.



Dans la population totale de l'étude, Jemperli a permis de réduire ce risque de 36%, un niveau jugé encore significatif d'un point de vue clinique, d'après GSK.



Sue la base de ces résultats, le groupe pharmaceutique britannique déclare envisager de déposer des demandes de mise sur le marché auprès des autorités sanitaires dans le courant du premier semestre 2023.



Avec 417.000 cas recensés chaque année dans le monde, le cancer de l'endomètre est aujourd'hui le cancer gynécologique le plus répandu, mais entre 15% et 20% des patientes sont diagnostiquées à un stade avancé de la maladie.





