GSK: stoppe un essai sur le VRS chez les femmes enceintes information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 10:26









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) annonce avoir aujourd'hui avoir volontairement suspendu le recrutement et les essais de vaccination effectués dans le cadre d'une étude de phase III visant à évaluer l'efficacité de la vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les femmes enceintes. Le laboratoire ajoute que deux autre essais ont aussi été interrompus.



Cette décision a été prise suite à une recommandation du comité indépendant de surveillance des données basée sur une observation d'une évaluation de sécurité de routine.



GSK précise que cette décision n'a pas d'impact sur l'essai de phase III en cours sur le VRS chez les personnes de 60 ans et plus, cet essai restant 'sur la bonne voie avec une lecture des données prévue au premier semestre 2022.'



Le laboratoire assure qu'il fournira une mise à jour sur le candidat vaccin chez les femmes enceintes 'en temps voulu'.







