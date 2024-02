Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: statut de traitement novateur dans la démence information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - Alector et GSK ont indiqué mercredi avoir reçu de l'autorité de santé américaine (FDA) la qualification de traitement novateur ('breakthrough therapy') pour leur médicament expérimental contre la démence frontotemporale, une décision susceptible d'accélérer sa mise sur le marché.



Le Latozinemab est un anticorps monoclonal conçu pour moduler la création de progranuline, une protéine qui régule l'activité immunitaire du cerveau et joue un rôle dans l'apparition de plusieurs maladies neurodégénératives telles que la démence frontotemporale, Alzheimer ou Parkinson.



Si elle reste relativement rare avec entre 50.000 et 60.000 personnes touchées aux Etats-Unis et environ 110.000 dans l'Union européenne, la démence frontotemporale est considérée comme l'une des formes les plus communes de la démence précoce.



Suite à cette annonce, l'action GSK s'inscrivait en hausse de 0,6% mercredi à la Bourse de Londres, tandis que le titre Alector progressait de plus de 2% à New York.





Valeurs associées GSK LSE +0.90%