GSK: statut de 'traitement innovant' de la part de la FDA

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accordé la désignation de 'traitement innovant' (breakthrough therapy) à un projet de conjugué anticorps-médicament dans une forme particulièrement agressive du cancer du poumon.



Le GSK'227, un traitement ciblé, fait actuellement l'objet d'essais cliniques chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules évolutif dont la maladie progresse pendant ou après une chimiothérapie.



Cette forme dite 'en récidive ou en progression' de cancer bronchique est agressive et associée à un pronostic défavorable, ce qui signifie que l'arrivée de nouveaux traitements constitue un besoin important, souligne GSK.



La désignation de 'breakthrough therapy' permet d'accélérer le développement et l'évaluation réglementaire de médicaments destinés à traiter des maladies graves ou engageant le pronostic vital.





