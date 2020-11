Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 02/11/2020 à 13:35









(CercleFinance.com) - GSK gagne 2% à Londres, avec le soutien de Liberum qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours abaissé de 18,40 à 17,30 livres sterling, alors que le groupe de santé va fêter en décembre son 20ème anniversaire. 'La dernière décennie a été difficile, mais le groupe entre dans les années 2020 avec une nouvelle direction, moins de vents contraires sur les produits et des moteurs de croissance innovants dans les franchises oncologie et vaccins', souligne le broker.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +1.90%