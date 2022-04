Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: soumet son vaccin Covid aux autorités coréennes information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 12:42









(CercleFinance.com) - SK bioscience et GSK ont annoncé la soumission d'une demande de licence de produits biologiques pour SKYCovione, leur candidat vaccin COVID-19, auprès du ministère coréen de la sécurité alimentaire et médicamenteuse (KMFDS).



Cette demande fait suite à des données cliniques positives de phase IIIportant sur 4 037 adultes de plus de 18 ans dans 6 pays (Thaïlande, Vietnam, Nouvelle-Zélande, Ukraine, Philippines et Corée du Sud). 'Le vaccin candidat a démontré des titres d'anticorps neutralisants supérieurs à ceux du Vaxzevria (vaccin témoin) d'AstraZeneca', assure GSK qui évoque aussi 'un profil de sécurité cliniquement favorable'.



Même chez les sujets âgés de 65 ans ou plus, le taux de conversion des anticorps des personnes vaccinées avec SKYCovione était supérieur à 95 %, par rapport au vaccin témoin (environ 79 % pour le même groupe d'âge), indique le laboratoire.





