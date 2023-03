Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: sollicite les autorités chinoises pour le Nucala information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 14:26









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que l'Administration nationale chinoise des produits médicaux a accepté d'examiner une nouvelle demande de médicament pour Nucala (mépolizumab) en tant que traitement d'entretien complémentaire de l'asthme éosinophile sévère (EAS).



La demande s'appuie sur les données positives d'un essai de phase III chez des patients chinois et sur le programme mondial de développement EAS, qui comprenait trois essais cliniques clés qui ont établi le profil d'efficacité et d'innocuité du mépolizumab pour l'asthme éosinophile sévère les patients.



GSK rappelle que l'asthme touche environ 46 millions d'adultes en Chine, dont 6 % souffrent d'asthme sévère.



Nucala est actuellement approuvé en Chine pour une utilisation chez les adultes atteints de granulomatose éosinophile avec polyangéite (EGPA) et a été inscrit sur la liste nationale des médicaments remboursables en janvier 2023 mais n'est actuellement pas approuvé en Chine pour le traitement de l'EAS.





