GSK: sollicite l'EMA pour une indication élargie du Jemperli

(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté d'étudier sa demande d'élargir l'utilisation de Jemperli (dostarlimab) en combinaison avec la chimiothérapie standard à tous les patients adultes atteints d'un cancer de l'endomètre avancé ou récurrent.



Si approuvé, dostarlimab pourrait être utilisé pour tous les types de biomarqueurs, y compris MMRp/MSS, où il n'existe pas encore de traitement d'immunothérapie de première ligne.



Cette demande repose sur des résultats issus d'un essai de phase III qui a montré un bénéfice significatif en termes de survie sans progression et de survie globale avec dostarlimab plus chimiothérapie par rapport à la chimiothérapie seule.



L'approbation de l'EMA est attendue au premier semestre 2025.







