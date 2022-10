Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: sollicite l'EMA pour son vaccin contre le VIH information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 12:39









(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, la société mondiale spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GSK, a annoncé aujourd'hui avoir sollicité une autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de l'Agence européenne du médicament (EMA) afin d'obtenir l'approbation du cabotégravir injectable à action prolongée pour la prophylaxie préexposition (PrEP) au VIH-1.



Le cabotégravir à action prolongée pour la prévention du VIH est administré six fois par an, après l'initiation, indique le laboratoire.



'Avec environ 100000personnes en Europe nouvellement diagnostiquées avec le VIH chaque année, cette soumission est une étape importante dans l'offre d'options étendues pour la prévention du VIH', a réagi Kimberly Smith, responsable de la R&D chez ViiV Healthcare.







