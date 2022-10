Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: sollicite l'EMA pour son candidat vaccin contre le VRS information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 12:14









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a bien reçu sa demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) concernant le candidat vaccin de GSK destiné à lutter contre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les personnes âgées.



Les AMM peuvent être éligibles à une évaluation accélérée si le Comité des médicaments à usage humain de l'EMA décide que le produit présente un intérêt majeur pour la santé publique et l'innovation thérapeutique.



Une décision réglementaire européenne est attendue au troisième trimestre 2023.



En cas d'approbation, le vaccin candidat contre le VRS pour les personnes âgées de GSK a le potentiel d'être le premier vaccin disponible pour aider à protéger les personnes âgées contre la maladie des voies respiratoires inférieures (LRTD).





