GSK : solde sa participation dans Innovia pour 392 M$

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé hier soir la vente de ses quelque 32 millions d'actions ordinaires d'Innovia - une société de gestion de redevances - à Innovia, au prix de 12.25 $ par action. Le produit brut de la transaction s'élève ainsi à 392 M$ environ et, à son issue, GSK ne détiendra plus aucune action Innoviva. Cette cession va permettre à GSK d'investir davantage de capitaux dans les priorités stratégiques du Groupe. GSK précise que sa ' longue et fructueuse collaboration ' avec Innovia reste inchangée. GSK verse en effet des redevances à Innovia sur plusieurs produits : TRELEGY® ELLIPTA®, RELVAR® / BREO® ELLIPTA® et ANORO® ELLIPTA®.

