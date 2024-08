Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: salue une décision de la Cour de Floride sur le Zantac information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 10:09









(CercleFinance.com) - GSK annonce se réjouir de la décision de la Cour de Floride dans une affaire liée au Zantac (ranitidine), qui a exclu le témoignage des experts des plaignants, le jugeant 'non fiable'.



Par conséquent, GSK compte demander le rejet de l'affaire Wilson, où les plaignants prétendent un lien entre la ranitidine et le cancer de la prostate.



Cette décision fait écho à une décision similaire de 2022 qui avait rejeté toutes les preuves dans des cas fédéraux concernant d'autres types de cancers.



Depuis 2019, les études scientifiques n'ont trouvé aucune preuve fiable que la ranitidine augmente le risque de cancer.



GSK continue de se défendre contre les réclamations restantes.





