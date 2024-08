Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: salue le réexamen d'une décision dans l'affaire Zantac information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - GSK se félicite de la décision de la Cour suprême du Delaware de réexaminer la décision autorisant les preuves d'experts des plaignants lors du procès concernant la ranitidine.



GSK souligne que le consensus scientifique ne montre aucune preuve fiable liant la ranitidine au risque de cancer, soutenu par 16 études épidémiologiques.



La société s'engage à se défendre vigoureusement tout en poursuivant le litige en parallèle de l'examen de la Cour suprême. GSK prévoit également de présenter des défenses supplémentaires dans ce cadre.







