GSK: s'intéresse au potentiel du dostarlimab en oncologie

(CercleFinance.com) - GSK a annonce qu'un essai de phase II évaluant le dostarlimab + chimiothérapie, par rapport au protocole pembrolizumab +chimiothérapie a satisfait à son critère principal , soit le taux de réponse objective (ORR), en tant que traitement de première intention chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastatique non squameux.



GSK fait savoir que les résultats détaillés de l'essai (critère d'évaluation principal de l'ORR, survie sans progression, résultats par sous-groupes) seront dévoilés 'lors d'une prochaine réunion scientifique'.



Le laboratoire affirme que le profil d'innocuité et de tolérabilité du dostarlimab s'est révélé 'cohérent avec les essais cliniques antérieurs portant sur des schémas thérapeutiques similaires'.



GSK précise le dostarlimab fait l'objet d'un autre essai, de phase III, dans d'autres protocoles de soins.



'Ces essais soutiennent l'idée que le dostarlimab pourrait devenir l'épine dorsale de notre programme de R&D basé sur l'immuno-oncologie, qu'il soit utilisé seul ou associé à de nouvelles thérapies anticancéreuses, notamment à destination des patients dont les options de traitement sont actuellement limitées', indique en substance Hesham Abdullah, vice-président senior, responsable mondial du développement oncologique chez GSK,





