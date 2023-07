Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: révise à la hausse ses prévisions sur l'exercice 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 7,178 Mds£ au 2ème trimestre 2023 en croissance de +4% tcc et de +11% hors COVID.



Les ventes de vaccins sont en progression de +18% (+15% hors COVID). Les ventes de médicaments de spécialité sont en repli de -7% (+12% hors COVID). Les ventes de médecine générale sont en croissance de +8%.



L'EBIT ajusté s'inscrit à 2,170 Mds£ contre 2,03 Mds£ attendu et le BNA ajusté est de 38,8p contre 35p attendu.



Le groupe annonce un relèvement de ses objectifs sur l'ensemble de l'exercice après la publication du 2ème trimestre 2023 supérieur aux attentes.



Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires avec une croissance comprise entre 8 à 10 % (contre 6 à 8 %), une croissance du bénéfice d'exploitation ajusté de 11 à 13 % (contre 10 à 12 %) et une croissance du BPA ajusté de 14 à 17 % (contre 12 à 15 %).





