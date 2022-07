Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: réunit des experts autour de l'efficacité des vaccins information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 14:21









(CercleFinance.com) - GSK rassemble un groupe d'experts de premier plan dans le domaine des vaccins et de la durabilité lors d'une réunion scientifique baptisée 'Palio' sur le thème 'Des vaccins pour une planète durable', les 7 et 8 juillet à Sienne, en Italie.



La réunion va rassembler 65 experts en immunologie, vaccinologie, épidémiologie et politique autour de séances plénières et de discussion sur différents thèmes(ex: comment les vaccins peuvent-ils atténuer les effets des changements environnementaux ?; développer stratégiquement des vaccins pour prévenir la transmission de maladies homme-animal; Le rôle des vaccins dans la protection de la diversité microbienne; comment garantir un accès équitable aux vaccins etc.)



Selon Rino Rappuoli, Head External R&D & Chief Vaccine Scientist chez GSK, 'Palio est une opportunité indispensable pour la communauté scientifique de réfléchir à la manière dont nous pouvons maximiser l'impact des vaccins. '







