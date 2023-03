Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: résultats positifs pour le vaccin contre la méningite information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 11:21









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé jeudi avoir enregistré des résultats positifs dans le cadre d'une étude clinique de phase III consacrée à son vaccin expérimental '5-en-1' contre les différentes souches de la méningite.



Le laboratoire pharmaceutique britannique souligne que l'essai a permis d'établir la non-infériorité du produit en comparaison avec les vaccins anti-méningococciques déjà homologués.



L'étude, qui a démarré en 2020, a recruté 3650 enfants, adolescents et jeunes adultes âgé de 10 à 25 ans au Canada, aux Etats-Unis, en Europe, en Turquie et en Australie.



Ce projet de vaccin a été développé sachant que cinq sérogroupes sont à l'origine de tous les cas de méningococcie invasive, mais qu'aucun vaccin 5-en-1 n'existe actuellement.



Si la méningococcie invasive est peu courante, elle constitue la principale cause de méningite bactérienne, une maladie entraînant la mort dans environ un cas sur 10, même si un traitement approprié est administré.



De plus, environ 20% des personnes touchées risquent d'avoir une déficience physique ou neurologique importante à terme, comme la perte d'un membre, un déficit auditif ou des convulsions.



Dans un communiqué distinct, GSK indique que les autorités sanitaires chinoises ont accepté de se pencher sur le dossier d'une éventuelle mise sur le marché de Nucala dans le traitement de maintenance de l'asthme sévère hyperéosinophilique.





