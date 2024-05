Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK:résultats positifs pour depemokimab dans l'asthme sévère information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé des résultats positifs d'essais cliniques de phase III portant sur le depemokimab, un traitement pour l'asthme sévère avec inflammation de type 2.



Le laboratoire indique que les essais ont atteint les objectifs de réduction des exacerbations d'asthme sur 52 semaines et ont montré des taux similaires d'événements indésirables entre le depemokimab et le placebo.



Le depemokimab, administré deux fois par an, cible l'interleukine-5 (IL-5) pour réduire l'inflammation.



Les résultats complets seront présentés lors d'un congrès scientifique et utilisés pour les soumissions réglementaires. Le depemokimab n'est pas encore approuvé, précise GSK.





