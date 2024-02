Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: résultats positifs dans le traitement de la gonorrhée information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 11:56









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui les résultats positifs d'un essai de phase III sur la gépotidacine, un antibiotique oral doté d'un nouveau mécanisme d'action dirigé contre la gonorrhée urogénitale non compliquée chez les adolescents et les adultes.



L'essai a atteint son principal critère d'évaluation d'efficacité: la gépotidacine (orale, deux doses de 3 000 mg) démontrant la non-infériorité par rapport à la ceftriaxone intramusculaire + azithromycine orale, soit le schéma thérapeutique habituel pour la gonorrhée.



' Avec l'augmentation des taux d'incidence et l'inquiétude suscitée par la résistance croissante aux traitements existants, la gonorrhée constitue une menace pour la santé publique à l'échelle mondial' souligne Chris Corsico, vice-président principal du développement chez GSK.



Selon lui, ces résultats positifs démontrent le potentiel de la gépotidacine, aussi bien pour face à la résistance croissante aux traitements que pour proposer une autre option de soin aux patients qui ne pouvaient pas prendre d'autres traitements en raison d'allergies ou d'intolérances.



Pour rappel, la gonorrhée est une infection sexuellement transmissible causée par une bactérie appelée Neisseria gonorrhoeae. On estime qu'il y a 82 millions de nouveaux cas dans le monde chaque année. Aux États-Unis, les taux de gonorrhée signalés ont augmenté de 118 % entre 2009 et 2021.







