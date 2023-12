Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: résultats positifs dans le cancer de l'endomètre information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui les résultats positifs portant sur une partie d'un essai de phase III évaluant Jemperli (dostarlimab) en association avec une chimiothérapie standard (carboplatine et paclitaxel), suivie de dostarlimab + Zejula (niraparib) comme traitement d'entretien, chez les patientes adultes atteintes d'un cancer de l'endomètre primitif ou récurrent avancé.



Ce traitement (qui a été comparé au protocole placebo+chimiothérapie suivie d'un placebo), a atteint son critère principal de survie sans progression (PFS), avec un bénéfice 'statistiquement et cliniquement significatif' observé à la fois dans la population globale de patients et dans une sous-population de patients présentant des tumeurs MMRp/MSS.



Les résultats complets de cette analyse seront présentés lors d'une prochaine réunion scientifique, publiée dans une revue médicale, et partagé avec les autorités de régulation, indique le laboratoire.





