GSK: résultats portés par les vaccins au premier trimestre

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a fait état mercredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et confirmé ses prévisions pour 2022, des annonces qui faisaient progresser son titre en Bourse de Londres.



Le premier laboratoire britannique a fait état ce matin d'un bénéfice ajusté par action en hausse de 43% à 32,8 pence au titre du premier trimestre.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient un bénéfice de l'ordre de 30 pence.



Son chiffre d'affaires a également augmenté, signant une hausse de 32% à 9,8 milliards de livres, supérieure là encore au consensus qui ne visait que 9,15 milliards.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHH soulignent que GSK a bénéficié notamment d'une base de comparaison favorable - due au déstockage opéré au premier trimestre 2021 - mais aussi d'un rebond significatif de Shingrix, son vaccin contre le zona.



'Après une année délicate pour Shingrix, nous observons ce matin un très fort rebond des ventes du médicament bien supérieur à nos attentes et à celles du consensus', commente le bureau parisien.



Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives annuelles, tablant toujours sur une croissance de ses ventes dans une fourchette de 5% à 7% à taux de change constants en 2022.



Il table également sur une croissance de 12% à 14% de son bénéfice opérationnel ajusté cette année, toujours exprimée à taux de change constants.



Vers 9h00 (heure de Londres), l'action régissait favorablement à ces chiffres et progressait de 0,6% alors que l'indice FTSE 100 était globalement stable au même moment (+0,1%).





