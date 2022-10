Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GSK: résultats 'exceptionnels' pour le candidat vaccin VRS information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 10:46

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui les résultats positifs d'un essai de phaseIII portant sur son vaccin candidat contre le virus respiratoire syncytial (VRS) destiné aux 60 ans et plus.



La laboratoire indique que le candidat vaccin s'est révélé 'très efficace', avec une efficacité de 82,6 %, répondant donc au critère d'évaluation principal de l'essai.



Une efficacité élevée constante du vaccin a également été observée sur une gamme de critères d'évaluation secondaires prédéfinis, soulignant l'impact que le vaccin candidat pourrait avoir sur les populations les plus à risque.



' Ces résultats sont vraiment exceptionnels étant donné qu'aujourd'hui le VRS reste l'une des principales maladies infectieuses sans vaccin, malgré plus de 60 ans de recherche', a réagi Tony Wood, directeur scientifique de GSK.



GSK indique que les soumissions réglementaires basées sur les données de phase III sont attendues au cours du second semestre 2022 et rappelle qu'à ce jour, 'il n'existe aucun vaccin contre le VRS approuvé dans le monde'.