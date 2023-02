Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GSK: résultats encourageants dans le traitement du VIH information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 12:29

(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que sa société spécialisée dans le VIH, ViiV Healthcare, a annoncé hier les résultats positifs sur 12 mois d'une étude de phase IIIb visant à comparer le 1er et unique régime injectable complet à action prolongée Cabenuva (cabotegravir, rilpivirine [CAB+RPV LA]) et le régime oral quotidien complet Biktarvy (bictégravir/emtricitabine/ténofovir alafénamide [BIC/FTC/TAF]).



Les résultats de l'étude ont montré que le CAB+RPV LA administré tous les deux mois atteignait le critère d'évaluation principal de l'efficacité virologique non inférieure par rapport au BIC/FTC/TAF.



90% des participants ayant expérimenté les deux thérapies ont préféré le régime à action prolongée, CAB+RPV LA, et le passage de l'une à l'autre a été 'efficace et bien toléré' précise le laboratoire.



Le traitement à action prolongée est en effet plus pratique pour les personnes atteintes du VIH, notamment lorsque l'on sait qu'au début de l'étude, 47% des participants avaient déclaré 's'inquiéter que des personnes découvrent involontairement leur statut sérologique', 's'inquiéter d'oublier de prendre leurs médicaments contre le VIH, ' ou indiquaient que ' la prise de leurs médicaments contre le VIH était un rappel inconfortable de leur statut sérologique '.