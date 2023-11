Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: résultats encourageants dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 09:47









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui les résultats positifs d'une analyse d'efficacité intermédiaire portants sur un essai de phase III évaluant le bélantamab mafodotine comme traitement de deuxième intention du myélome multiple récidivant ou réfractaire.



L'essai a atteint son critère d'évaluation principal de survie sans progression (SSP) et a montré que le bélantamab mafodotine, lorsqu'il est associé au bortézomib plus dexaméthasone (BorDex), prolongeait significativement le délai avant la progression de la maladie ou le décès par rapport au daratumumab plus BorDex, une norme de soins existante pour les rechutes/ myélome multiple réfractaire.



'Nous sommes particulièrement encouragés par le potentiel du belantamab mafodotin, lorsqu'il est associé au BorDex, pour répondre aux besoins élevés non satisfaits en matière de myélome multiple récidivant/réfractaire, compte tenu de la comparaison directe avec le schéma thérapeutique standard basé sur le daratumumab', a commenté Hesham Abdullah, vice-président principal, responsable mondial de l'oncologie, R&D chez GSK.









