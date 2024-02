Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: résultat 'remarquable' dans le traitement du VIH information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que sa société ViiV Healthcare, spécialisée dans la lutte contre le VIH et qui compte aussi Pfizer parmi ses actionnaires, a présenté aujourd'hui des résultats issus d'un essai de phase III.



Selon le laboratoire, le traitement antirétroviral injectable (TAR) à action prolongée contre le VIH, le Cabenuva (cabotegravir + rilpivirine), a démontré une efficacité supérieure au traitement oral quotidien pour maintenir la suppression de la charge virale.



Selon Kimberly Smith, responsable de la R&D chez ViiV Healthcare, ces données provisoires 'constituent un résultat remarquable '.







