GSK: résultat décevant pour une étude de phase III

(CercleFinance.com) - GSK annonce que l'essai DREAMM-3 de phase III portant sur la monothérapie de Blenrep (belantamab mafodotin), comparée au traitement associant pomalidomide et dexaméthasone à faible dose (PomDex) chez les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (RRMM) n'a pas son critère principal de survie sans progression.



La médiane de survie sans progression observée était néanmoins plus longue pour le belantamab mafodotin que pour PomDex (11,2mois contre 7mois).



Blenrep a obtenu une approbation accélérée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en tant que monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de RRMM qui ont reçu au moins quatre traitements antérieurs.



L'approbation accélérée était basée sur les résultats du taux de réponse global DREAMM-2, DOR et subordonnée à un bénéfice clinique confirmé d'un essai clinique randomisé de phase III. Les données de DREAMM-3 sont en cours de partage avec les autorités sanitaires. Des discussions avec les autorités sanitaires sont actuellement en cours, précise GSK.





