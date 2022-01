Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: repousse l'offre d'Unilever sur sa filiale grand public information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 09:38









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a annoncé lundi qu'il avait rejeté trois offres de rachat présentées par Unilever en vue de la reprise de sa filiale de santé grand public.



Le groupe biopharmaceutique britannique précise que la dernière offre reçue, en date du 20 décembre dernier, valorisait l'activité à quelque 50 milliards de livres (environ 60 milliards d'euros).



Dans un communiqué, GSK dit avoir repoussé les trois offres d'Unilever au motif qu'elles sous-valorisaient toutes sa filiale de santé grand public ainsi que ses perspectives de développement.



La branche de produits de santé grand public de GlaxoSmithKline est le fruit d'une co-entreprise formée avec Pfizer, dans laquelle GSK détient 68% et Pfizer 32%.



Le laboratoire rappelle qu'il a prévu de procéder à la scission de l'activité en milieu d'année.



A la Bourse de Londres, l'action GSK grimpait de 5,7% lundi matin suite à ces déclarations.





Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +4.78%