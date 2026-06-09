GSK renforce son portefeuille de produits contre le cancer du poumon grâce à l'acquisition de Nuvalent pour 10,6 milliards de dollars

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* L'accord valorise Nuvalent à 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport au dernier cours de clôture

* Le directeur général Luke Miels affirme que cette acquisition élargit l'éventail des traitements contre le cancer du poumon

* GSK prévoit que l'accord contribuera au chiffre d'affaires et au résultat d'exploitation à partir de 2027

(Des détails supplémentaires sur l'accord et le portefeuille de médicaments anticancéreux sont fournis aux paragraphes 4, 8 à 10)

GSK GSK.L a accepté d'acquérir Nuvalent, un développeur de médicaments anticancéreux coté aux États-Unis, pour 10,6 milliards de dollars, dans le cadre de sa plus importante transaction depuis des années. Cette opération marque un tournant stratégique sous la direction du nouveau directeur général Luke Miels, alors que le laboratoire pharmaceutique renforce son engagement dans le domaine de l'oncologie.

Cette transaction entièrement en numéraire valorise Nuvalent à environ 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport à son dernier cours de clôture.

Cette acquisition s'écarte de la stratégie habituelle de GSK, qui consistait en des acquisitions complémentaires de moindre envergure menées sous la direction du directeur général Luke Miels, qui a succédé à Emma Walmsley plus tôt cette année.

Luke Miels a pour mission de convaincre les investisseurs que la société est en mesure de générer plus de 40 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires d'ici 2031, de renforcer son portefeuille de médicaments et de gérer l'expiration en 2028 du brevet de son médicament contre le VIH, le dolutégravir.

L'opération devrait contribuer à l'objectif de chiffre d'affaires actuel du laboratoire pharmaceutique, a indiqué la société.

ACCROÎTRE SON ENVERGURE EN ONCOLOGIE

Luke Miels a déclaré que cette acquisition offrait « de nouvelles options thérapeutiques significatives » aux patients atteints d'un cancer du poumon et créait une plateforme permettant de développer son conjugué anticorps-médicament expérimental Ris-Rez, actuellement en phase finale d'essais cliniques.

Il s'est engagé à accélérer le développement de nouveaux médicaments et à cibler des actifs susceptibles de renforcer le portefeuille de produits en phase avancée de GSK. La société a conclu deux accords cette année depuis qu'il a pris ses fonctions.

En 2025, GSK a enregistré une croissance notable de son portefeuille en oncologie, le chiffre d'affaires dans ce domaine ayant bondi de 43 % pour atteindre un peu moins de 2 milliards de livres sterling par rapport à 2024. L'oncologie représente environ 6 % du chiffre d'affaires total de GSK, qui s'élève à 32,7 milliards de livres sterling.

GSK cherche également à réduire l'écart avec son concurrent AstraZeneca, coté à Londres AZN.L dans le domaine des médicaments anticancéreux, qui ont représenté 44 % du chiffre d'affaires total du groupe anglo-suédois l'année dernière.

Hors trésorerie acquise, l'investissement total de GSK est estimé à 9,4 milliards de dollars, a indiqué la société britannique, ajoutant que l'opération devrait contribuer au chiffre d'affaires et au résultat d'exploitation en 2027, ainsi qu'au bénéfice par action de base en 2029.

L'opération, qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sera financée principalement par des facilités de crédit nouvelles et existantes ainsi que par des liquidités, et pourrait entraîner une légère dilution du bénéfice par action de base, d'un faible pourcentage à un chiffre, pour la période 2026-2028.

GSK a déclaré que cette opération n'affectait pas ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026, qui tablent sur une croissance du bénéfice par action de base comprise entre 7 % et 9 %.