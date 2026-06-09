GSK renforce son portefeuille de produits contre le cancer du poumon avec l'acquisition de Nuvalent pour 10,6 milliards de dollars

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* L'accord valorise Nuvalent à 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport au dernier cours de clôture

* Le directeur général Luke Miels affirme que cette acquisition élargit l'éventail des traitements contre le cancer du poumon

* GSK prévoit que l'opération contribuera au chiffre d'affaires et au résultat d'exploitation à partir de 2027

(Ajout de détails sur l'accord et le contexte à partir du paragraphe 3)

Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK

GSK.L a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le développeur de médicaments anticancéreux coté aux États-Unis Nuvalent NUVL.O pour 10,6 milliards de dollars, afin de renforcer son portefeuille de produits contre le cancer du poumon.

Cette transaction entièrement en numéraire valorise Nuvalent à environ 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport à son dernier cours de clôture.

Le directeur général de GSK, Luke Miels, a pour mission de convaincre les investisseurs que le laboratoire pharmaceutique peut atteindre un objectif de chiffre d'affaires de plus de 40 milliards de livres sterling d'ici 2031, renforcer son portefeuille de médicaments et faire face à l'expiration imminente, en 2028, du brevet de son médicament contre le VIH, le dolutégravir.

M. Miels a déclaré que cette transaction offrait “de nouvelles options thérapeutiques significatives” aux patients atteints d'un cancer du poumon et créait une plateforme d'expansion avec Ris-Rez, le conjugué anticorps-médicament expérimental de GSK en phase avancée d'essais cliniques.

Hors trésorerie acquise, l'investissement total de GSK est estimé à 9,4 milliards de dollars, a indiqué la société britannique, ajoutant que l'accord devrait contribuer au chiffre d'affaires et au résultat d'exploitation en 2027, ainsi qu'au bénéfice par action courant en 2029.