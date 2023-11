Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: relèvement des objectifs pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 09:28









(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) avance de plus de 2% en début de séance à Londres, après un relèvement par le groupe de santé de ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de résultats de troisième trimestre en progression sensible.



Il table ainsi désormais, pour l'ensemble de 2023 et à taux de changes constants, sur des croissances de 17 à 20% pour son BPA ajusté, de 13 à 15% pour son profit opérationnel ajusté, et de 12 à 13% pour son chiffre d'affaires.



Sur le trimestre écoulé, GSK a vu son BPA ajusté augmenter de 17% à 50,4 pence et son profit opérationnel ajusté, de 15% à 2,77 milliards de livres sterling, pour des revenus en croissance de 10% à 8,15 milliards (toujours hors effets de changes).





