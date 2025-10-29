GSK relève ses prévisions de ventes pour 2025 après une forte croissance des médicaments spécialisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les activités de GSK dans le domaine des vaccins et sur les ventes aux États-Unis dans les paragraphes 7 à 11)

GSK GSK.L a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2025 mercredi après que les résultats du troisième trimestre ont dépassé les prévisions, aidés par une croissance à deux chiffres pour ses médicaments contre le VIH et le cancer.

Il s'agit de la dernière mise à jour trimestrielle de la directrice générale Emma Walmsley avant que Luke Miels ne prenne la direction de au début de 2026 pour diriger le fabricant de médicaments à travers les tarifs commerciaux américains, les batailles de prix et une poussée pour de nouveaux médicaments afin de compenser les baisses de revenus alors que certains médicaments les plus vendus arrivent en fin de brevet.

Les investisseurs comptent sur Luke Miels pour tracer la voie qui permettra à GSK d'atteindre son objectif de chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards de livres (53,68 milliards de dollars) d'ici 2031. Les analystes estiment actuellement les ventes à environ 34 milliards de livres.

Le fabricant de médicaments s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 6 % à 7 % et son bénéfice par action de 10 % à 12 %. GSK a déclaré que ses prévisions tenaient compte des droits de douane appliqués jusqu'à présent et de l'impact potentiel des droits de douane de 15 % appliqués à l'Europe.

Auparavant, GSK prévoyait une croissance de ses revenus de 3 à 5 % et de ses bénéfices de 6 à 8 %.

La société a annoncé un bénéfice de base par action de 55 pence sur des ventes de 8,55 milliards de livres pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 47,1 pence sur des ventes de 8,24 milliards de livres attendus par les analystes lors d'un sondage réalisé par la société.

Le chiffre d'affaires de l'activité américaine a augmenté de 7 % à taux de change constant pour atteindre 4,55 milliards de livres.

PRESSION SUR LES VENTES DE VACCINS CONTRE LE ZONA AUX ÉTATS-UNIS

GSK a annoncé une baisse de 15 % des ventes trimestrielles de son vaccin contre le zona, Shingrix, citant un ralentissement du rythme pour atteindre les "consommateurs non vaccinés plus difficiles à activer"

Aux États-Unis, le ministre de la santé, Robert F. Kennedy Jr, s'est attaqué aux vaccins en réduisant le financement de la recherche et en évinçant le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, qui émet des recommandations en matière de vaccins.

Les ventes globales de vaccins de GSK pour le trimestre considéré se sont élevées à 2,68 milliards de livres, ce qui est supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 2,55 milliards de livres. GSK a maintenu ses prévisions pour 2025, à savoir une diminution d'un faible pourcentage à un chiffre pour des recettes de vaccins globalement stables. (1 $ = 0,7451 livres)