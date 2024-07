Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: règlement confidentiel dans le litige du Zantac information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - GSK annonce avoir conclu un règlement confidentiel avec Ronald Kimbrow, mettant fin à l'affaire qu'il avait déposée devant la cour de l'État de l'Illinois dans le cadre du dossier du Zantac (ranitidine).



GSK précise que ce règlement ne constitue aucunement une reconnaissance de responsabilité. La laboratoire considère ce cas comme classé.



À la suite des 16 études épidémiologiques examinant les données humaines concernant l'utilisation de la ranitidine, le consensus scientifique est qu'il n'y a pas de preuve cohérente ou fiable que la ranitidine augmente le risque de cancer.



'GSK continuera de se défendre vigoureusement et de gérer ce litige dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires', indique le laboratoire.





Valeurs associées GSK 1 568,50 GBX LSE +1,00%